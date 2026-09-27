Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται το κύμα κακοκαιρίας που σφυροκοπά τη βορειοανατολική Ινδία, με τον αριθμό των θυμάτων στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές να ανέρχεται σε τουλάχιστον 56 νεκρούς από την Παρασκευή (25/09) έως και την Κυριακή (27/09).

Οι βροχοπτώσεις, οι ορμητικοί χείμαρροι και οι επικίνδυνες κατολισθήσεις προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, με περισσότερες από 1.000 κατοικίες να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες πληγέντες.

Το Ούταρ Πραντές αποτελεί τη συχνότερα πληττόμενη και πλέον πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια κατοίκους. Αν και η περιοχή δοκιμάζεται τακτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, η ένταση της νεροποντής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών βρίσκεται σε πλήρη συναγερμό, ενώ οι Αρχές συνδέουν την πρωτοφανή σφοδρότητα των φαινομένων με την έξαρση της κλιματικής κρίσης.

Το φαινόμενο του Κόλπου της Βεγγάλης και τα ρεκόρ βροχόπτωσης

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του γραφείου του Επιτρόπου Αρωγής της κυβερνητικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, η ραγδαία επιδείνωση οφείλεται σε ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που δημιουργήθηκε πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης. Το σύστημα μετακινήθηκε προς την ενδοχώρα, ενισχύοντας θεαματικά τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια του κρατιδίου.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος της φυσικής καταστροφής, καθώς τις τελευταίες τρεις ημέρες καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής, τη στιγμή που ο αντίστοιχος εποχικός μέσος όρος διαμορφώνεται σε μόλις 7,6 χιλιοστά.

Η σύνδεση με την κλιματική κρίση και τις ακραίες θερμοκρασίες

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας υπογραμμίζει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φονικοί κεραυνοί και οι ξαφνικές πλημμύρες παρουσιάζουν ανησυχητική έξαρση τα τελευταία χρόνια στην ινδική χερσόνησο.

Ειδικοί και επιστήμονες του κλίματος συνδέουν ευθέως την αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας αυτών των φαινομένων με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και την κλιματική αλλαγή, η οποία μεταβάλλει τις ισορροπίες στους ασιατικούς μουσώνες και προκαλεί βίαιες μετεωρολογικές μεταβολές.

17 killed, 117 houses damaged as Uttar Pradesh gets 19 times normal rainfall

https://t.co/agvz3gP5nT pic.twitter.com/72M5P0uXWq — TOI Lucknow (@TOILucknow) September 27, 2026

Πηγή: Arab news