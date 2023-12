Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε βιοτεχνία κεριών στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Πουνέ, η οποία απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του κρατιδίου Μαχαράστρα, τη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη).

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, που εργάζονταν στη βιοτεχνία.

Fire at Candle Factory in Pune Claims Six Lives, Injures Eight#India #BNN #Breakingnews #Maharashtra #Fire #CandleFactoryFire #PimpriChinchwad pic.twitter.com/30dz0wduvW

— Rafia Tasleem (@rafia_tasleem) December 8, 2023