Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

8 personnel injured in accidental blast in Nowgam Police Station while taking samples of explosive material seized in Faridabad: Officials. #Srinagar pic.twitter.com/HupCmsmTHo — Kashmir News Trust༝ (@kntnewsagency) November 14, 2025

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

VIDEO | Jammu and Kashmir: Eight personnel have been injured in an accidental blast in Nowgam police station while taking samples of explosive material seized in Faridabad. Visuals from outside the police station. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/k30uCLeO2j — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

🚨 Srinagar, Jammu & Kashmir | J&K police say the blast at Nowgam police station (~11:20pm) occurred during an FSL inspection of seized ammonium nitrate. Authorities call it a tragic accident not a terror attack. Casualties reported; details awaited. pic.twitter.com/dzmrvoWqAO — The News Drill (@thenewsdrill) November 14, 2025

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters

