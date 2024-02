Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε εργοστάσιο στο προάστιο Μπόργκαρ του Δελχί.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο. Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, οι φλόγες δεν απείλησαν γειτονικά σπίτια.

India’s Capital Delhi Fire in paint factory, seven fatalities reported in Alipur blaze, chilling video emerges.#Delhifire #NarelaFire #Alipur #FIRE#คริสสิงโต

🎥ANI pic.twitter.com/IlTWr5Kw5V

— Diplomat Times (@diplomattimes) February 15, 2024