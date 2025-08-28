Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όταν ο 22χρονος YouTuber Σαγκάρ Τουντού, έχασε τη ζωή του την ώρα που κατέγραφε υλικό για το κανάλι του.

Ο νεαρός βρέθηκε στον καταρράκτη Ντουντούμα, στην περιοχή Κοραπούτ, για να τραβήξει πλάνα με drone, όμως το γύρισμα κατέληξε σε θρίλερ.

Κατά τη διάρκεια της λήψης, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να κρατηθεί από έναν βράχο, το ισχυρό ρεύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και έγινε viral δείχνει περαστικούς να προσπαθούν να τον σώσουν, πετώντας του σχοινί και δίνοντάς του οδηγίες – χωρίς επιτυχία.

“The last “VIEW” before death”

اس you tuber نے صرف ویوز کے لیے اپنی زندگی کی آخری reel بنوائی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں. (جہالت) pic.twitter.com/WBRJOrvn8P — Mustafa (@mustafaaleem) August 27, 2025

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής (24/08), οι Αρχές είχαν εντοπίσει μόνο την τσάντα με τον εξοπλισμό του.

Οι έρευνες για την ανάσυρση της σορού του συνεχίζονται.

Αντιδράσεις και αιτίες της τραγωδίας

Ο θάνατος του YouTuber, ο οποίος είχε περίπου 500 συνδρομητές, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Κάποιοι εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια, ενώ άλλοι επέκριναν την επιλογή του να βρεθεί σε μια τόσο επικίνδυνη τοποθεσία.

Το τραγικό συμβάν αποδίδεται και στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην περιοχή, οι οποίες προκάλεσαν υπερχείλιση του φράγματος Μακχούντ, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη στάθμη των νερών και ενισχύοντας τη δύναμη του ρεύματος.