Διασώστες στην Ινδία άρχισαν το πρωί της Τρίτης (14/11) να χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα με στόχο να τοποθετήσουν έναν μεγάλο, χαλύβδινο αγωγό και να καταφέρουν να φέρουν στην επιφάνεια τους περίπου 40 εργάτες, που έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη, μετά την κατάρρευση οδικής σήραγγας στα Ιμαλάια.

Η σήραγγα μήκους 4,5 χιλιομέτρων που κατασκευαζόταν σε αυτοκινητόδρομο, μέρος ενός δρόμου ινδουιστικού προσκυνήματος στο κρατίδιο Ουταρχάντ, κατέρρευσε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Παρέχουμε τρόφιμα, νερό και οξυγόνο στους παγιδευμένους εργάτες και οι αξιωματούχοι είναι σε συνεχή επαφή με όλους», δήλωσε ο Ντεβέντρα Σινγκ Πατουάλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Εκσκαφείς απομακρύνουν τα συντρίμμια εδώ και δύο ημέρες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάδρομος προς τους εργάτες, ενώ αναμένεται η παράδοση ενός φαρδιού χαλύβδινου αγωγού, τον οποίο θα τοποθετήσουν σε μια τρύπα που θα ανοιχθεί στα συντρίμμια ώστε να μπορέσουν να ανέβουν στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι.

Ο Πατουάλ δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί ο χρόνος, που θα χρειαστεί για να ανασυρθούν όλοι οι εργάτες.

Ομάδα γεωλόγων έχει φτάσει στο σημείο με στόχο να καθορίσει τα αίτια του ατυχήματος.

Την ώρα της κατάρρευσης μέσα στη σήραγγα βρίσκονταν 50 με 60 εργάτες από τους οποίους περίπου 10 με 20 είχαν αρχίσει να βγαίνουν, καθώς είχε τελειώσει η βάρδιά τους κι έτσι κατάφεραν να γλιτώσουν.

Οι υπόλοιποι εγκλωβίστηκαν από την κατάρρευση, ανέφερε η εφημερίδα Indian Express επικαλούμενη έναν εργάτη που μπόρεσε να βγει.

«Αρχικά πιστέψαμε ότι θα ήταν μια μικρή κατάρρευση και αρχίσαμε να απομακρύνουμε τα συντρίμμια όπως μπορούσαμε», δήλωσε ο Ραζίβ Ντας στην εφημερίδα. «Αλλά σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν μια δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

Στην περιοχή γίνονται συχνά κατολισθήσεις, σεισμοί και πλημμύρες. Πριν το ατύχημα είχε παρατηρηθεί καθίζηση του εδάφους, την οποία οι γεωλόγοι του κρατιδίου, κάτοικοι και αξιωματούχοι είχαν αποδώσει στα πολλά έργα κατασκευών που γίνονται στα βουνά.

Το έργο της σήραγγας ξεκίνησε το 2018 και αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022, πλέον η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδικής κυβέρνησης.

#WATCH | Uttarakhand | On the Uttarkashi Tunnel accident, Abhishek Rohhila, DM, Uttarkashi, says, “… We got information about an accident here… The teams of administration, police, health, and response forces like SDRF and NDRF reached here and started the rescue operation…… pic.twitter.com/r2cMQrc5XD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 13, 2023