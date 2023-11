Τα σωστικά συνεργεία της Ινδίας ανασύρουν ζωντανούς τους πρώτους από τους 41 εργάτες οικοδομής που είχαν εγκλωβιστεί επί 17 ημέρες σε σήραγγα που κατέρρευσε στα Ιμαλάια.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, για να απεγκλωβιστούν όλοι οι εργάτες, οι οποίοι έχουν περάσει εφιαλτικές ημέρες «θαμμένοι» μέσα στην σήραγγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ασθενοφόρα με αναμμένες τις σειρήνες τους βρίσκονται παρατεταγμένα στην είσοδο της σήραγγας προκειμένου να μεταφέρουν τους εργάτες σε ένα νοσοκομείο, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Οι εγκλωβισμένοι τροφοδοτούνταν με φαγητό, νερό, φως, οξυγόνο και φάρμακα μέσω ενός αγωγού, όμως οι προσπάθειες για το σκάψιμο μιας σήραγγας, μέσω της οποίας θα διασώζονταν, προσέκρουαν σε πολλά εμπόδια.

Η σήραγγα αποτελεί μέρος του αυτοκινητόδρομου Char Dham, κόστους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενός από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που στοχεύει να συνδέσει τέσσερις τόπους προσκυνήματος μέσω ενός οδικού δικτύου έκτασης 890 χιλιομέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση, όμως στην περιοχή καταγράφονται συχνά κατολισθήσεις, σεισμοί και πλημμύρες.

India 🇮🇳 could not defend 240 runs & rescue the team but today we successfully defended our 41 bravemen and that matters more than a World Cup. Power of our collective grit, determination and prayers. Kudos to all the involved governments & agencies. pic.twitter.com/dYDop6RD4q

BREAKING: 41 miners in India have been rescued after spending more than 2 weeks trapped under a collapsed mountain tunnel.

“Rescue crews worked throughout the night, manually digging through rocks and debris using handheld drills," @MeaganNBC reports. pic.twitter.com/W2HaRjnlW5

— MSNBC Reports (@MSNBC_reports) November 28, 2023