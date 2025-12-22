Ένας ασθενής στην Ινδία φέρεται να δέχτηκε επίθεση από γιατρό στο Ιατρικό Κολλέγιο Indira Gandhi (IGMC) στην πόλη Σίμλα.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, η αντίδραση του γιατρού προκάλεσε διαμαρτυρίες από τους συνοδούς του ασθενούς έξω από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τους συνοδούς, ένα βίντεο της φερόμενης επίθεσης καταγράφηκε και έκτοτε έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ασθενής, ο οποίος κατάγεται από ένα χωριό στην περιοχή Kupvi της περιοχής Shimla, είπε ότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο αφού αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.

«Όταν έφτασε ο γιατρός, μου μίλησε αγενώς. Όταν του ζήτησα να μιλήσει με σεβασμό, άρχισε να με χτυπάει», ισχυρίστηκε ο ασθενής.

Μετά το περιστατικό, οι συνοδοί του ασθενούς φώναξαν συνθήματα έξω από το νοσοκομείο, απαιτώντας την αναστολή του γιατρού.

Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: Τhe Tribune India