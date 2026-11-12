Ο πληθυσμός της Ινδίας έχει φτάσει περίπου τα 1,48 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει μια τεράστια ταμπέλα στο Δελχί, η οποία μετρά τις νέες γεννήσεις και καταγράφει τον πληθυσμό της χώρας κάθε δευτερόλεπτο.

Στο βίντεο καταγράφεται ο πληθυσμός της Ινδίας στις 9 Νοεμβρίου:

Βίντεο με τη συγκεκριμένη ταμπέλα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι αν παρατηρήσετε καλά θα δείτε ότι κάθε ένα δευτερόλεπτο προστίθεται και ένα άτομο στον πληθυσμό της χώρας.

Στις 4 Νοεμβρίου στην ίδια ταμπέλα αναγράφεται ο αριθμός 1.479.239.022 ενώ πέντε ημέρες αργότερα ο πληθυσμός έχει ανέβει στους 1.481.597.323.