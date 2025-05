Ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων στο Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (10/5) εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου, ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον των βάσεων Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

