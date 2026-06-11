Αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ που βρισκόταν στον Περσικό Κόλπο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Ινδοί ναυτικοί.

Το χτύπημα έγινε εναντίον του πετρελαιοφόρου MT Settebello στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σε ένα περιστατικό που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις και εντείνει περαιτέρω την ήδη εκρηκτική κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τρεις αγνοούμενους ναυτικούς, ωστόσο οι ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα τον θάνατό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή μέσα, το υπό σημαία Παλάου τάνκερ MT Settebello βρέθηκε στο στόχαστρο αμερικανικών δυνάμεων που επιχειρούν να επιβάλουν τον αποκλεισμό κατά των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών.

Οι υπόλοιποι 21 Ινδοί ναυτικοί του πληρώματος διασώθηκαν έπειτα από επιχείρηση των αρχών του Ομάν, ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίστηκαν μέχρι την επιβεβαίωση του θανάτου τους.

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Η τραγωδία έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στην Ινδία. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας καταδίκασε την επίθεση σε εμπορικό πλοίο και ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διάβημα προς τις ΗΠΑ, καλώντας Αμερικανό διπλωμάτη για εξηγήσεις.

Η ινδική κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών στην περιοχή πρέπει να σταματήσει, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την ασφάλεια χιλιάδων Ινδών ναυτικών που εργάζονται στα διεθνή θαλάσσια δρομολόγια της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον Ινδό υπουργό Ναυτιλίας, μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ο Σιβαναντ Τσαουράσια, ναυτικός από την πολιτεία Ούταρ Πραντές, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ήδη ενημερωθεί.

«Είναι βαθιά λυπηρό να πληροφορηθούμε το τραγικό περιστατικό στο πλοίο MT Settebello, με σημαία Παλάου. Δυστυχώς, τρεις Ινδοί ναυτικοί που αρχικά είχαν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, επιβεβαιώθηκαν τώρα νεκροί, αφού εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οι σοροί», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονόβαλ.

Το MT Settebello και ο αμερικανικός αποκλεισμός

Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές υποστηρίζουν ότι το MT Settebello είχε παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν. Το πλοίο φέρεται να μετέφερε φορτίο που συνδεόταν με το ιρανικό πετρελαϊκό δίκτυο, γεγονός που το κατέστησε στόχο της επιχείρησης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν μετατρέψει τα Στενά του Ορμούζ σε μια από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη. Τους τελευταίους μήνες δεκάδες εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν βρεθεί στο επίκεντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται συνεχώς.

Το Ιράν: «Τα Στενά κλείνουν μέχρι νεωτέρας»

Η Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA) του Ιράν, μια κυβερνητική υπηρεσία που συστάθηκε στις 5 Μαΐου για να επιβλέπει τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε ότι η βασική πλωτή οδός είναι «κλειστή μέχρι νεωτέρας», κατηγορώντας τις αμερικανικές επιδρομές στην περιοχή.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η PGSA ανέφερε: «Λόγω των εντάσεων που δημιούργησαν οι αμερικανικές δυνάμεις επιθετικότητας στην περιοχή και της ανακοίνωσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων χθες το βράδυ, το στενό του Ορμούζ θα κλείσει μέχρι νεωτέρας.

Οι αιτούντες που έχουν λάβει άδεια παρακαλούνται να κάνουν υπομονή και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες από την PGSA».

Ο Ρεζά Σαχιντιάν, κυβερνήτης του Σιρίκ στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν, που βρίσκεται στα νερά των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ότι το πλοίο «μετέφερε βασικά αγαθά» όταν χτυπήθηκε ενώ ταξίδευε από λιμάνι του Ομάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόσθεσε δε ότι το πλήρωμα διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ομάν.

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι το στενό θα είναι «κλειστό για όλα τα πλοία», έναν ισχυρισμό τον οποίο απέρριψε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό.

Πατέρας ναυτικού: «Όλα ήταν εντάξει όταν μιλήσαμε τελευταία φορά»

Ο πατέρας ενός από τους ναυτικούς που σκοτώθηκαν στην αμερικανική επίθεση στο πετρελαιοφόρο Settebello, λέει ότι μίλησε τελευταία φορά με τον γιο του την Τρίτη 9/6 και ότι «όλα ήταν εντάξει».

Ο Ράμτζι Τσαουράσια ανάφερε στο Reuters ότι ο γιος του είχε φύγει από το σπίτι πριν από οκτώ ή εννέα μήνες.

Ο άτυχος πατέρας λέει ότι ενημερώθηκε ότι είχε πέσει βόμβα στο πλοίο που εργαζόταν ο γιος του και ότι αγνοούνταν αρκετά μέλη του πληρώματος.