Αντιμέτωποι με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την περιοχή. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός, με 53 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι εκτοπισμένοι έχουν άμεση ανάγκη από είδη πρώτης ανάγκης.

Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε εκατοντάδες κτήρια και υποδομές, παραλύοντας την καθημερινότητα στο νησί.

Συγκεκριμένα, η εικόνα στις πληγείσες περιοχές είναι δραματική: Κατολισθήσεις έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και το έργο των διασωστών. Πολλές περιοχές έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, ενώ παρατηρείται πλήρης διακοπή στην υδροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Φλόρες

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μέγεθος της καταστροφής, η ευρύτερη σεισμόπληκτη ζώνη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει την αποστολή των πρώτων πακέτων βοήθειας με είδη πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση των πληγέντων. Παράλληλα, ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος προετοιμάζονται πυρετωδώς για την οργάνωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο νησί.

Το «ένοχο» ρήγμα και το Δαχτυλίδι της Φωτιάς

Η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή σεισμική της επικινδυνότητα. Το νησί επικάθεται στο «ανάστροφο ρήγμα ώθησης του οπίσθιου τόξου του Φλόρες», ένα τεράστιο και ενεργό ρηξιγενές σύστημα που εκτείνεται βόρεια του ινδονησιακού αρχιπελάγους. Η δημιουργία του οφείλεται στις τεράστιες πιέσεις που ασκούνται από τη σύγκλιση των τεκτονικών πλακών της περιοχής.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το Φλόρες βιώνει τον εφιάλτη του Εγκέλαδου. Το 1992, ένας σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών είχε προκαλέσει και πάλι ανυπολόγιστες καταστροφές στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Ολόκληρο το ινδονησιακό αρχιπέλαγος ανήκει στον περίφημο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια περιοχή διαβόητη για την έντονη σεισμική και ηφαιστειακή της δραστηριότητα. Η πλέον σκοτεινή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας γράφτηκε το 2004, όταν ένας σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών στα ανοιχτά της Σουμάτρας πυροδότησε ένα φονικό τσουνάμι. Ο τραγικός απολογισμός εκείνης της ημέρας άγγιξε τους 170.000 νεκρούς στην Ινδονησία και επιπλέον 50.000 στις γειτονικές χώρες, καταγράφοντας το γεγονός ως μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην παγκόσμια ιστορία.