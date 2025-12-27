Τέσσερα μέλη μιας οικογένειας από την Ισπανία αγνοούνται, έπειτα από τη βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας και υπό σφοδρή κακοκαιρία, ανακοίνωσαν σήμερα (27/12) οι ισπανικές αρχές και μετέδωσε ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο πατέρας, οι δύο γιοί και μια κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία αγνοούνται από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε, καθώς τα κύματα έφταναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.

Σωστικά συνεργεία ερεύνησαν τη θαλάσσια περιοχή όπου ακόμη επικρατούν ισχυρά ρεύματα και υπάρχουν ψηλά κύματα, από νωρίς σήμερα το πρωί, μέχρι τις 18:00 τοπική ώρα και εντόπισαν συντρίμμια του πλοιαρίου.

Οι Αρχές διέκοψαν την επιχείρηση στη διάρκεια της νύχτας και θα επιχειρήσουν εκ νέου το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ινδονησιακή υπηρεσία έρευνας και διάσωσης (SAR).

Η μητέρα και μια κόρη της οικογένειας αυτής από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα θαλάσσια δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος περίπου 17.000 νησιών, πολλές φορές λόγω ανεπαρκούς εξοπλισμού ασφαλείας ή ακραίων καιρικών συνθηκών.