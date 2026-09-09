Οι Αρχές της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε δημοσιογράφοι οι οποίοι κάλυπταν την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατάου.

Το σκάφος απέπλευσε το απόγευμα της Δευτέρας από ένα λιμάνι της επαρχίας Μπάντεν, που απέχει περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της Τζακάρτας, ανέφερε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης. Μεταξύ των επιβατών ήταν και πέντε Ινδονήσιοι δημοσιογράφοι τοπικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, όπως του ινδονησιακού πρακτορείου ειδήσεων Antara, του τουρκικού Anadolu και του τοπικού ενημερωτικού ιστοτόπου Inews.

Οι δημοσιογράφοι στόχευαν να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

Ένας από τους δημοσιογράφους επικοινώνησε για τελευταία φορά με έναν συνάδελφό του στις 15.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, τοπική ώρα, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μαζί του.

«Μέχρι τώρα δεν έχουν επιστρέψει και ο ιδιοκτήτης του σκάφους δεν έχει καμία πληροφορία από το πλήρωμα» ανέφερε η υπηρεσία που κινητοποίησε διασώστες, αστυνομικούς και αεροπορικά μέσα για να εντοπίσει τους αγνοούμενους.

Εκτός από τους δημοσιογράφους στο σκάφος επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος και ένας ξεναγός.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διάσωσης Al Amrad είπε πάντως στο κανάλι Kompas TV ότι οι έρευνες διακόπηκαν την Τρίτη και θα ξαναρχίσουν το πρωί της Τετάρτης.

Το πρακτορείο Antara επιβεβαίωσε ότι ο φωτορεπόρτερ Μουχάμαντ Μπαγκούς Χοϊρούνας επέβαινε στο σκάφος. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αστυνομία ανέφερε ότι οι έρευνες είναι δύσκολες λόγω των μεγάλων κυμάτων και της περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.

Οι εκρήξεις του ηφαιστείου ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία πολλών αεροδρομίων της Ινδονησίας επί δύο ημέρες. Οι πτήσεις ξανάρχισαν την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα.