Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) σημειώθηκε σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών στο νησί Τιμόρ, στην Ινδονησία.

Το εστιακό βάθος ήταν 36,1 χιλιόμετρα στο υπέδαφος του νησιού στον ανατολικό τομέα του αρχιπελάγους, ενώ το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πόλη Κούπανγκ· έγινε ιδιαίτερα αισθητός, με αποτέλεσμα να αναστατωθούν οι κάτοιοι της περιοχής.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αρχές δεν έκανα λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Από την άλλη, η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής (BMKG) κάνει λόγο για σεισμό 6,6 βαθμών.

Συντρίμμια από ακίνητα έπεσαν στην Κούπανγκ, με τους κατοίκους να κατευθύνονται εσπευσμένα προς τον δρόμο, προκειμένου να προστατευτούν.

Στο παρελθόν, τον Νοέμβριο του 2022, μια σεισμική δόνηση των 5,6 βαθμών στην Ιάβα, στοίχισε την ζωή σε 602 ανθρώπους.

