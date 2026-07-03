Ένα νεαρό ζευγάρι, που καταγράφηκε να φιλιέται μέσα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε ζωντανή μετάδοση βίντεο στο TikTok, μαστιγώθηκε δημόσια την Πέμπτη στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, σε μια από τις τελευταίες εφαρμογές του ισλαμικού νόμου στην περιοχή, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνδρας και η γυναίκα, ηλικίας 22 και 25 ετών, δέχτηκαν από 21 ραβδισμούς ο καθένας ενώπιον πλήθους που συγκεντρώθηκε σε δημόσιο πάρκο στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπάντα Άτσεχ, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Serambinews.com.

Flagelan a una pareja en Indonesia por besarse durante una transmisión en directo en TikTok. Los jóvenes, de 22 y 25 años, han recibido 21 golpes cada uno ante numerosos ciudadanos por violar la ley islámica de la región de Aceh https://t.co/eqlnueMVz7 pic.twitter.com/87AA5MTQDs — Europa Press (@europapress) July 2, 2026

Το ζευγάρι είχε αρχικά καταδικαστεί σε ποινή 25 ραβδισμών μετά την καταδίκη του για αδίκημα βάσει νόμου της Άτσεχ που βασίζεται στη Σαρία και απαγορεύει ερωτική σχέση μεταξύ ενός άγαμου άνδρα και μιας γυναίκας.

Η υπόθεση προσέλκυσε την προσοχή όλης της χώρας, αφότου το βίντεο στο TikTok έγινε viral τον Φεβρουάριο.

Ο άνδρας και η γυναίκα ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που μαστιγώθηκαν δημόσια την Πέμπτη μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων του Δικαστηρίου Σαρία της Μπάντα Άτσεχ.

Δύο άνδρες έλαβαν 28 ραβδισμούς ο καθένας, αφού καταδικάστηκαν για αδίκημα που σχετίζεται με ερωτική συναναστροφή.

Ο ισλαμικός νόμος της Άτσεχ καλύπτει αδικήματα που κυμαίνονται από τον τζόγο και την κατανάλωση αλκοόλ έως τη μοιχεία και τη συναινετική ερωτική συναναστροφή εκτός γάμου.

Η Άτσεχ, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Σουμάτρας, έλαβε ειδική αυτονομία από την ινδονησιακή κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μετά από δεκαετίες αυτονομιστικών συγκρούσεων.

Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, η επαρχία έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια εκδοχή του ισλαμικού νόμου διαφορετική από το κυρίως κοσμικό νομικό σύστημα της Ινδονησίας.

Ο δημόσιος ραβδισμός παραμένει μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της νομοθεσίας της Άτσεχ, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταδικάζουν την πρακτική ως βάρβαρη, εξευτελιστική και ασύμβατη με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.