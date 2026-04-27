Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

🇮🇩 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Dois trens colidiram em Jacarta, Indonésia. Há relatos de múltiplas vítimas e um trem da KRL ficou completamente destruído. pic.twitter.com/JxOIp3G6Uf — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) April 27, 2026

Αξιωματούχος του Ινδονησιακού Οργανισμού Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε πως δύο τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Τον Ιανουάριο του 2024, σύγκρουση τρένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό περίπου 20 επιβατών.