Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, συνετρίβη σήμερα στα ανοικτά των νότιων ακτών της νήσου Βόρνεο, προκαλώντας τον θάνατο δύο εκ των οκτώ μελών του πληρώματος, όπως ανακοίνωσε ο ινδονησιακός στρατός.

Helikopter Mi-17V5 milik Penerbad TNI AD yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan mengalami kecelakaan di perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Rabu (4/11). https://t.co/IDmquUp857 — TRT Indonesia (@TRTindonesia) November 4, 2026

Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ. Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.

An Indonesian Army Mi-17V5 helicopter (HA-5235) crashed during a water-bombing operation to combat escalating land and forest fires (karhutla) in Central Kalimantan. Preliminary findings suggest that snagged power lines in heavy smoke caused it to plunge into the water off Seruyan. Out of 8 crew members, 1 is dead, 5 have been rescued, and 2 remain missing as search divers deploy. Helicopter Crash – Indonesia — GeoTechWar (@geotechwar) November 4, 2026

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.

Kronologi Helikopter MI-17V5 TNI AD Jatuh di Seruyan Kalimantan Tengah

https://t.co/WtuGqtaNCh — Media Indonesia (@mediaindonesia) November 4, 2026

Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας. Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ.