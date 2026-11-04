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Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, συνετρίβη σήμερα στα ανοικτά των νότιων ακτών της νήσου Βόρνεο, προκαλώντας τον θάνατο δύο εκ των οκτώ μελών του πληρώματος, όπως ανακοίνωσε ο ινδονησιακός στρατός.

Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ. Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.

Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας. Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ.

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