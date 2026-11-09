Μέλος του πληρώματος ελικοπτέρου το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες μαίνονται εδώ και μήνες στην Ινδονησία, έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή όταν το αεροσκάφος συνετρίβη σε ποταμό στη νήσο Βόρνεο, ανακοίνωσε υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του αρχιπελάγους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Νότια Καλιμαντάν, στη νήσο Βόρνεο, καθώς το ελικόπτερο έκανε υδροληψία για να προχωρήσει σε ρίψη νερού από τον αέρα.

Επρόκειτο για το δεύτερο δυστύχημα μέσα σε μερικές ημέρες στο οποίο ενεπλάκη ελικόπτερο των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Άλλο, που μετέφερε οκτώ ανθρώπους στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, συνετρίβη την Τετάρτη στο ίδιο νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Δύο Αυστραλοί υπήκοοι επέζησαν στο δυστύχημα και είναι «ασφαλείς», ανέφερε ο Μπερτόν Παντζάιταν, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB).

Τρίτο μέλος του πληρώματος, Ινδονήσιος, αρχικά κηρύχτηκε αγνοούμενο.

«Το δυστύχημα καταγράφηκε καθώς τα εναέρια μέσα εκτελούσαν επιχείρηση ρίψης νερού», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Σε πλάνα που τράβηξε ερασιτέχνης, το ελικόπτερο μοιάζει να χάνει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια ελιγμού, αφού πήρε νερό από ποτάμι με τη βοήθεια δοχείου», είπε ακόμη.

Στο βίντεο, το ελικόπτερο χάνει αργά ύψος, προτού καταλήξει με τη μύτη στον ποταμό.

Indonesia firefighting HELICOPTER GOES DOWN IN RIVER right after filling bucket with water 1 KILLED as aircraft is DRAGGED DOWNWARD before CRASHING NOSE FIRST into water https://t.co/PQyjV2KzrR — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 8, 2026

«Κοινή ομάδα έρευνας και διάσωσης βρήκε το τελευταίο θύμα» μετά τις 18:00 (τοπική ώρα) σε επιχείρηση «στην οποία συμμετείχαν τέσσερις δύτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μπαντζάρμασιν, της πρωτεύουσας της επαρχίας.

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας πασχίζει εδώ και μήνες να θέσει υπό έλεγχο γιγαντιαίες πυρκαγιές, που έχουν απανθρακώσει εκτάσεις στα νησιά Σουμάτρα, Βόρνεο και Παπούα, προκαλώντας πυκνό νέφος τοξικού καπνού, το οποίο έχει σκεπάσει τομείς της Ινδονησίας και γειτονικών κρατών — της Μαλαισίας, του Ανατολικού Τιμόρ και της Σιγκαπούρης.

Οι πυρκαγιές στην Ινδονησία, που επιδεινώνει το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, στο οποίο αποδίδεται μεγάλη ξηρασία στο αρχιπέλαγος, έχουν απανθρακώσει πάνω από 19 εκατομμύρια στρέμματα βλάστησης σε δάση και υγροβιότοπους τους πρώτους εννιά μήνες της χρονιάς, σύμφωνα με τον οργανισμό επιτήρησης της αποψίλωσης των δασών Nusantata Atlas.