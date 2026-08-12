Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε πορθμείο το οποίο έπλεε στα ανοικτά του ινδονησιακού νησιού Μπαλί, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης, ενώ άλλοι 172 επιβάτες απομακρύνθηκαν από αυτό.

Το πορθμείο είχε αναχωρήσει από το Μπαλί και κατευθυνόταν στο γειτονικό νησί Λόμποκ, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μία 19χρονη Ινδονήσια κηρύχθηκε νεκρή, σύμφωνα με τον Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης της Λόμποκ.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στη Λέμαρ, στη δυτική ακτή της Λόμποκ, είδε μία σορό να μεταφέρεται στην ξηρά μέσα σε σάκο για νεκρούς.

Ένας διασωθείς, ο Κίκι Όκτα Πραντίκα, 25 ετών, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Λέμπαρ ότι άρπαξε ένα σωσίβιο προτού πηδήξει στη θάλασσα μαζί με πολλούς άλλους επιβάτες.

Οι περίπου 172 επιβάτες, μεταξύ των οποίων δύο Αυστραλοί τουρίστες, απομακρύνθηκαν απ;o το πορθμείο με τουλάχιστον τρία σκάφη, μεταξύ των οποίων ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και ένα άλλο πορθμείο, σύμφωνα με τον Χαριγιάντι.

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Χαριγιάντι είχε πει πως δεν είχε μείνει κανένας επιβάτης ή μέλος πlηρώματος πάνω στο φλεγόμενο φέρι.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τραυματίες ή αγνοούμενους.