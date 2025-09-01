Οι ινδονησιακές Αρχές αυξάνουν κι ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται νέες μαζικές κινητοποιήσεις, λίγα 24ωρα μετά τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια σε όλη τη χώρα με 6 νεκρούς, που εξώθησαν τον Πρόεδρο Πραμπόβο Σουμπιάντο, να διαμηνύσει πως επίκειται περισσότερη αυστηρότητα.

Οι κινητοποιήσεις εκτυλίσσονταν αρχικά μάλλον σε ατμόσφαιρα ηρεμίας την Δευτέρα 25η Αυγούστου.

Τα πράγματα όμως εκτραχύνθηκαν μετά τον θάνατο, την Πέμπτη (29/08) ενός οδηγού μοτοταξί, τον οποίο έριξε κάτω όχημα της αστυνομίας, στην Τζακάρτα.

Thursday around 7.30pm, a police armoured van hit a motorcycle taxi driver when moving away from protesters in Pejompongan area. A woman took this video, spreading very quickly. The driver later died in the Jakarta state hospital pic.twitter.com/SvAH25kmwF pic.twitter.com/1byVrNqK19 — Andreas Harsono (@andreasharsono) August 29, 2025

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδίως στη Γιογκγιακάρτα, στην Μπαντούνγκ, στη Σαμάρανγκ και στη Σουραμπάγια στην Ιάβα, καθώς και στη Μένταν, στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα.

Νέες κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή ιδίως φοιτητών, αναμένεται να οργανωθούν σήμερα σε διάφορες πόλεις.

Πρόκειται για τις πιο μαζικές και πιο βίαιες κινητοποιήσεις αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024.

Χθες Κυριακή, (31/08), σε ομιλία του μπροστά στο Μέγαρο της Προεδρίας, ο αρχηγός του κράτους εν μέρει ικανοποίησε αιτήματα των διαδηλωτών, ανακοινώνοντας πως ακυρώνονται βουλευτικά επιδόματα και αποζημιώσεις, που ξεσήκωσαν κατακραυγή.

Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνοντας πως «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», απηύθυνε προειδοποίηση:

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες», πως κάποιοι ολισθαίνουν στην «προδοσία» και την «τρομοκρατία», τόνισε.

Ο Υπουργός Άμυνας Σιάφρι Σιαμσεντίν ανέφερε κατόπιν, ότι οι Αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών κι πλιατσικολόγων», αν εισβάλουν σε ιδιωτικούς χώρους ή δημόσιους θεσμούς.

Στα επεισόδια προστέθηκαν τα τελευταία βράδια, λεηλασίες σπιτιών Βουλευτών και του Υπουργού Οικονομικών Σρι Μουλγιανί Ιντραουάτι.

Σήμερα η Αστυνομία έστησε φυλάκια για ελέγχους στην Τζακάρτα.

Εκπρόσωπός της ανήγγειλε χθες (31/08), συχνές περιπολίες για την «προστασία» των πολιτών και για την αποκατάσταση του γενικού αισθήματος ασφάλειας.

Ο απολογισμός των θυμάτων γίνεται ολοένα βαρύτερος, έφθασε τους έξι νεκρούς.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (28/08) στην Μακασάρ, στη νήσο Νότια Κελέβη, όταν δημόσιο κτήριο πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Παρασκευή (28/08), επίσης στη Μακασάρ, ξυλοκοπήθηκε από πλήθος που υποπτευόταν ότι δούλευε στην ασφάλεια, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντλι Ταχάρ, της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Στη Γιογκγιακάρτα (κεντρικά), Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τον θάνατο φοιτητή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Προχθές το Σάββατο (30/08), η πλατφόρμα TikTok ανακοίνωσε, πως αναστέλλεται για «μερικές ημέρες» η λειτουργία «live» (απευθείας) στην Ινδονησία, εξαιτίας «της κλιμάκωσης της βίας» στις διαδηλώσεις.

Προεξοφλώντας τη συνέχιση των διαδηλώσεων, τα Σχολεία στην Τζακάρτα ανακοίνωσαν πως τα μαθήματά τους θα παραδίδονται ψηφιακά ως τουλάχιστον αύριο Τρίτη (02/09).

Στους υπαλλήλους του Δήμου της πρωτεύουσας, έγινε έκκληση να εργαστούν εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό.