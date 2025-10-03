Τους εννέα έφτασαν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στο νησί Ιάβα στην Ινδονησία τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν επιζώντες.

Το σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, κατέρρευσε την ώρα που οι έφηβοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή σε τζαμί που στεγαζόταν σε χαμηλό όροφο του κτιρίου, ενώ οι υψηλότεροι όροφοι βρίσκονταν υπό κατασκευή, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν περισσότερους από 50 μαθητές – στην πλειονότητά τους έφηβα αγόρια ηλικίας 13 με 19 ετών—που παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, 59 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με αξιωματούχους να διευκρινίζουν χθες Πέμπτη ότι δεν εντοπίζεται πλέον κανένα σημείο ζωής κάτω από τα συντρίμμια, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελικός απολογισμός είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 9 από πέντε χθες σημείωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, αφού οι διασώστες πήραν την άδεια από τους γονείς των μαθητών να χρησιμοποιήσουν βαρέα μηχανήματα στα ερείπια.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, 14 άνθρωποι νοσηλεύονται μετά τη διάσωσή τους.

Στην Ινδονησία, την πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, υπάρχουν συνολικά 42.000 ισλαμικά οικοτροφεία, όπου φοιτούν 7 εκατομμύρια μαθητές.

Έρευνα έχει ξεκινήσει για τη διαλεύκανση των αιτιών της κατάρρευσης και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, το κτίριο του οικοτροφείου είχε δομικά προβλήματα και δεν πληρούσε τον οικοδομικό κανονισμό.