Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, του οποίου είχαν χαθεί τα ίχνη από τα ραντάρ, από το Σάββατο (17/01), στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, εντόπισαν σήμερα (18/1) οι Αρχές της Ινδονησίας, πολύ κοντά σε βουνό καλυμμένο από ομίχλη ενώ συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπιστούν και οι 11 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport, έχασε κάθε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, το Σάββατο γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 07:30 ώρα Ελλάδας), στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

#Indonesia SAR teams find #aircraft debris on Mount Bulusaraung, South Sulawesi, likely from ATR 42-500 that crashed near Makassar-Sultan Hasanuddin #Airport Saturday. pic.twitter.com/QLpM38s3RQ — Maham Awan (@awanmaham_) January 18, 2026

Επέβαιναν οκτώ μέλη πληρώματος και τρεις ακόμη επιβάτες, μέλη του προσωπικού του υπουργείου. Ήταν μισθωμένο από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων κι εκτελούσε αποστολές εποπτείας της αλιείας.

😔 A government ATR 42-500 (PK-THT) on surveillance duty for Marine & Fisheries apparently went down in South Sulawesi today. Was flying Yogyakarta to Makassar, lost contact around 1:17pm over Maros, 11 souls on board. Search teams are out there now. Thoughts and prayers for… pic.twitter.com/W8FwlRiOcA — Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 17, 2026



Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών, θα αναπτυχθούν 1.200 μέλη της για να ανασύρουν τους αγνοούμενους επιβαίνοντες. «Η προτεραιότητά μας είναι η έρευνα για τα θύματα» και «ελπίζουμε πως θα ανασύρουμε με ασφάλεια» επιζώντες, εξήγησε.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στη Μακάσαρ, πρωτεύουσα της Νότιας Κελέβης. Είχε αναχωρήσει από τη Γιογκιακάρτα προτού χαθεί η επαφή. Η ορεινή περιοχή όπου εντοπίστηκαν από ελικόπτερα -σκορπισμένα σε διάφορα σημεία-συντρίμμια του αεροσκάφους απέχει χονδρικά 1.500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, την Τζακάρτα.

berdasarkan blackbox nya, pilots sempet dapet warning terrain ahead, cuma sama mereka di anggep sebagai error database, akhirnya diabaikan warning nya, which turns out to be a bad decision. pesawat nya pun terbang directly ke tebing Gunung Salak, killing everyone onboard pic.twitter.com/AN2mprSIVp — hdjr (@IH6isack) January 18, 2026



Τις επιχειρήσεις δυσκολεύουν η μορφολογία του εδάφους, η ομίχλη και οι ισχυροί άνεμοι, ανέφερε ο Άντι Σουλτάν, άλλο στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη. Ο τύπος αυτός αεροσκάφους της γαλλοϊταλικής κατασκευάστριας ATR γενικά χρησιμοποιείται για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει από 42 ως 50 επιβάτες.