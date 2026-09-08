Αρκετά αεροδρόμια της Ινδονησίας, ανάμεσά τους το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα, το μεγαλύτερο της χώρας, άνοιξαν ξανά το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης τοπική ώρα) έπειτα από δύο ημέρες που έμειναν κλειστά λόγω της στάχτης που προκλήθηκε από ηφαιστειακή έκρηξη, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Το υπουργείο δήλωσε στο Instagram ότι το διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα και τέσσερα ακόμη αεροδρόμια της Ινδονησίας λειτουργούν ξανά, καθώς οι επιπτώσεις από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου υποχωρούν.