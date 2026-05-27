Σκηνές που θύμιζαν περισσότερο λαϊκή αγορά παρά τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκαν στην Ινδονησία, όταν φορτίο με ψάρια κατέληξε σκορπισμένο στην άσφαλτο και οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να… «ψαρέψουν».

Το βίντεο, που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, δείχνει δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τον δρόμο με σακούλες, κουβάδες, ακόμα και με γυμνά χέρια, προκειμένου να αρπάξουν τα ψάρια πριν αυτά καταλήξουν… στη χωματερή αντί για κάποιο τηγάνι.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ψαριών έχασε το φορτίο του στον δρόμο μετά από την ανατροπή του, δημιουργώντας ένα σουρεαλιστικό σκηνικό.

Οι οδηγοί σταμάτησαν απότομα, περαστικοί εγκατέλειψαν κάθε άλλη δραστηριότητα και μέσα σε λίγα λεπτά η άσφαλτος μετατράπηκε σε αυτοσχέδια ψαραγορά.

Σε αρκετά πλάνα φαίνονται άνθρωποι να σκύβουν κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου για να μαζέψουν τα ψάρια ένα-ένα, ενώ άλλοι γελούν, φωνάζουν και καταγράφουν το χάος με τα κινητά τους.

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν ότι «ούτε Black Friday να ήταν», ενώ άλλοι παρατήρησαν πως «στην Ινδονησία δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ, αν και δεν έλειψαν και όσοι επεσήμαναν τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε στον δρόμο, καθώς ο κόσμος πεταγόταν ανάμεσα στα οχήματα για να προλάβει το… δωρεάν φαγητό της ημέρας.

Η Ινδονησία, πάντως, δεν είναι ξένη σε τέτοιου είδους αλλόκοτα viral περιστατικά. Κατά καιρούς, βίντεο με ψάρια, θαλάσσια ζώα ή ακόμα και… αυτοσχέδια «ψαρέματα» σε λακκούβες έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετατρέποντας καθημερινά περιστατικά σε παγκόσμιο θέαμα.

Αυτή τη φορά, όμως, το ίντερνετ συμφώνησε σε κάτι κοινό: αν τα ψάρια βρεθούν στη μέση του δρόμου, πάντα θα υπάρξει κάποιος που θα εμφανιστεί με σακούλα μέσα σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

Για όσους αναρωτιούνται αν τελικά σώθηκαν τα ψάρια ή απλώς άλλαξαν διαδρομή προς το τραπέζι, το βίντεο δεν δίνει σαφή απάντηση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν με τα αντανακλαστικά… επαγγελματία ψαρά.