Στη ζούγκλα του Βόρνεο, ένα κέντρο αποκατάστασης αναλαμβάνει τη φροντίδα ολοένα και περισσότερων ουρακοτάγκων, καθώς οι χειρότερες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην Ινδονησία εδώ και μια δεκαετία κατακαίνε το δάσος, τον βιότοπο αυτού του είδους που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Οι πυρκαγιές που καίνε κυρίως στα νησιά Βόρνεο και Σουμάτρα ξεκίνησαν τον Ιούλιο και ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι και τον Νοέμβριο, με την κατάσταση να επιδεινώνεται λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, προειδοποιεί η κυβέρνηση.

«Νομίζω ότι μέχρι τώρα μοιάζουν πολύ με τις πυρκαγιές του 2015» είπε η Καρμέλε Γιάνο Σάντσες, η συνιδρύτρια του κέντρου αποκατάστασης Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), η οποία εργάζεται στην Ινδονησία εδώ και πάνω από 20 χρόνια. «Είναι πιθανόν τους επόμενους μήνες (οι ουρακοτάγκοι) να μην βρίσκουν αρκετή τροφή, να μην έχουν αρκετό χώρο, βιότοπο, και να λιμοκτονήσουν», πρόσθεσε η κτηνίατρος.

Τα τρία είδη ουρακοτάγκων που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο ζουν αποκλειστικά στο Βόρνεο και τη Σουμάτρα.

Το YIARI, στην περιοχή Κετάπανγκ της επαρχίας του Δυτικού Καλιμαντάν, φροντίζει σήμερα 90 ουρακοτάγκους, αφού διέσωσε 49 από τον Αύγουστο, είπε ο εκπρόσωπός του, Χερίμπερτους Σουσιάντι. Την τελευταία τριετία το κέντρο διέσωζε 3-5 ζώα ετησίως.

Οι πυρκαγιές και η αιθαλομίχλη έχουν καλύψει περιοχές του Βόρνεο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα μαλαισιανά κρατίδια Σαράβακ και Σαμπάχ, σε ένα επικίνδυνο νέφος καπνού που έχει εξαπλωθεί επίσης στη Σιγκαπούρη και στη χερσόνησο της Μαλαισίας, αναγκάζοντας ορισμένα σχολεία να κλείσουν και προκαλώντας αύξηση των αναπνευστικών ασθενειών.

Η Σαμπούρνα, ένας ουρακοτάγκος που συνάντησε το Reuters τον Αύγουστο, βρέθηκε να αγωνίζεται να αναπνεύσει και να σφαδάζει στο έδαφος, σε μια φυτεία φοινικέλαιου. Η Σαμπούρνα πέθανε στις 30 Αυγούστου, όπως ανέφερε το υπουργείο Δασών τον περασμένο μήνα.

Η Σάντσες, η κτηνίατρος που ανέλαβε τη νεκροψία στον ουρακοτάγκο, είπε ότι η Σαμπούρνα πέθανε μόλις 12 ώρες μετά τον εντοπισμό της και οι πνεύμονές της ήταν μαύροι λόγω αναπνευστικών προβλημάτων – τους παραλλήλισε μάλιστα με εκείνους ενός καπνιστή.

Έχουν καεί φέτος 2.020.000 στρέμματα

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν γύρω στα 2.020.000 στρέμματα στην Ινδονησία. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα δεδομένα για τους επόμενους μήνες, αλλά μη κυβερνητικές οργανώσεις εκτιμούν ότι οι πυρκαγιές έχουν κάψει άλλα 6 εκατομμύρια στρέμματα.

Το 2015, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν σχεδόν 9,5 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δασών.

«Νομίζω ότι γενικά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ουρακοτάγκοι επιβίωναν σε αυτούς τους θύλακες του δάσους και αυτοί οι θύλακες γίνονται ολοένα και μικρότεροι», είπε η Σάντσες.

Όταν οι εθελοντές του YIARI λαμβάνουν αναφορές ότι θεάθηκε κάποιος ουρακοτάγκος, χρησιμοποιούν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να τον βρουν στις καμένες περιοχές. Εξοπλισμένοι με ηρεμιστικά, στη συνέχεια οδηγούν επί ώρες μέχρι να φτάσουν στα καμένα δάση, να βρουν τους ουρακοτάγκους και, μερικές φορές, να τους πιάσουν με δίχτυα για να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Το ίδρυμα διαθέτει περισσότερους από 200 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων είναι πυροσβέστες και κτηνίατροι.

«Πυρκαγιές ξεσπούν σε πολλές περιοχές. Ως αποτέλεσμα, οι ουρακοτάγκοι εκτοπίζονται στις φυτείες», είπε ένας εθελοντής, ο Ρέλι Σουσάντο.

Οι ουρακοτάγκοι που ζουν στο YIARI δεν γλιτώνουν από τους καπνούς, ωστόσο δεν κινδυνεύουν από τις φωτιές. Ορισμένοι έχουν ήδη μεταφερθεί σε άλλες, ασφαλείς περιοχές.

Προς το παρόν, το YARI διαθέτει επαρκείς χώρους για να παραλάβει και άλλα ζώα που διατρέχουν κίνδυνο. Όμως, καθώς δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οι φωτιές θα σβήσουν σύντομα, η Σάντσες λέει ότι δεν είναι σίγουρη αν θα συνεχίσει να διαθέτει τα μέσα για να τους φιλοξενήσει όλους.