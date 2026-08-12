Φέρι μποτ με 131 επιβαίνοντες, το οποίο είχε αποπλεύσει από το ιδιαίτερα τουριστικό νησί Μπαλί της Ινδονησίας, πήρε φωτιά στα ανοικτά της Λόμποκ. Όπως δήλωσαν Ινδονήσιοι αξιωματούχοι, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των 114 επιβατών και των 17 μελών του πληρώματος.

Το πορθμείο KM Putri Yasmin αναχώρησε από την Πανταγκμπάι του Μαλί κι είχε προορισμό τη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στο Μπαλί, ο Ι Γκουστί Λάναγκ Ουισουανάντα, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

A passenger ferry, the Putri Yasmin, caught fire in waters off Lombok island, Indonesia’s West Nusa Tenggara province, on Wednesday morning, with an estimated 130 people on board, local authorities said. pic.twitter.com/hWWOFqekhd — China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2026

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, ο Μοχάμαντ Χαριγιάντι, δήλωσε πως το συμβάν στο στενό του Λόμποκ άρχισε να εκτυλίσσεται στις 04:39 (τοπική ώρα, χθες Τρίτη στις 23:39 ώρα Ελλάδας).

Ο αξιωματικός τόνισε πως αναπτύχθηκαν πάνω από 200 μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας στην περιοχή για την επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Στο φέρι μποτ επέβαιναν τουλάχιστον 114 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, με βάση το δηλωτικό επιβατών και φορτίου, διευκρίνισε ο Χέρι Ουιγιάντο, αξιωματούχος στο λιμάνι Πανταγκμπάι του Μπαλί, στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, οι αρχές είχαν απομακρύνει 33 επιβάτες.

Το Kompas πάντως ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Δεν είναι σαφής η αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο πλοίο ως αυτό το στάδιο.