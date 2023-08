Επτά διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία που διεξήχθησαν πρόσφατα στην Τζακάρτα, για την επιλογή της καλλονής που θα εκπροσωπήσει την Ινδονησία στην τελική φάση για την ανάδειξη της «Μις Υφήλιος», κατήγγειλαν τους διοργανωτές για σεξουαλική παρενόχληση, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη δικηγόρο που τις εκπροσωπεί.

Miss Universe Indonesia contestants say that they were forced to strip down to their underwear for ‘body checks’ https://t.co/CQ9HsgC99V

Σύμφωνα με τις ενάγουσες, οι διοργανωτές των εθνικών καλλιστείων – τα οποία διεξήχθησαν στην Τζακάρτα από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, προκειμένου να επιλεγεί η συμμετοχή της Ινδονησίας στον ετήσιο διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» που θα φιλοξενηθεί στο Ελ Σαλβαδόρ στα τέλη της χρονιάς – ζήτησαν από τις 30 φιναλίστ να γδυθούν για «σωματικές εξετάσεις». Η δικηγόρος Μελίσα Ανγκραένι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι διοργανωτές επέμειναν στην ανάγκη να αποκλειστεί η παρουσία «ουλών, κυτταρίτιδας ή τατουάζ» σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος των διαγωνιζομένων.

More than half a dozen women competing in the Miss Universe Indonesia beauty pageant have reported organisers to police over allegations of sexual harassment, their lawyer said Tuesday. #MissUniverse #SexualHarassment #Indonesia https://t.co/lu0BgF4iKL

— Sinar Daily (@sinardailymy) August 8, 2023