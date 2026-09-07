Το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, όπως και ακόμη τρεις αερολιμενικές εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε πως παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας του έως τουλάχιστον τις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 14:00 ώρα Ελλάδας) εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία εμποδίζει δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Εξαιτίας «της αύξησης της εκρηκτικής δραστηριότητας στο όρος Άνακ Κρακατάου, οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί· απευθύνουμε σύσταση στους επιβάτες να ενημερώνονται τακτικά για το καθεστώς της πτήσης τους», επικοινωνώντας με τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η Angkasa Pura, η διαχειρίστρια του αεροδρομίου.