Στην Ινδονησία, ένα 10χρονο αγόρι, ο Αφάν, έχασε τη ζωή του με τον πιο φρικτό τρόπο, όταν ένας κροκόδειλος τον άρπαξε ενώ κολυμπούσε στον ποταμό Ινγκόι, στη βόρεια Ινδονησία. Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (16/12) όπου ο μικρός Αφάν εκλιπαρούσε για βοήθεια την στιγμή που προσπαθούσε να ξεφύγει από τα σαγόνια του άγριου ζώου.

Τα άλλα δύο παιδιά που κολυμπούσαν μαζί του κατάφεραν να διαφύγουν και ειδοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αμέσως για να βοηθήσουν. Οι εικόνες που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, αποτύπωσαν τον κροκόδειλο να βγαίνει από το νερό κρατώντας ανάμεσα στα σαγόνια του, το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού.

Αμέσως μετά από την επίθεση, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση για την ανεύρεση του κροκοδείλου, η οποία τελικά στέφθηκε με επιτυχία, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (19/12). Ο κροκόδειλος εντοπίστηκε κοντά στην προβλήτα ενός χωριού και λίγα μέτρα μακριά από το σημείο αυτό, βρέθηκε και η σορός του δεκάχρονου παιδιού.

Η περιοχή όπου συνέβη το τραγικό περιστατικό είναι γνωστή για την παρουσία κροκοδείλων, γεγονός που είχε ωθήσει την τοπική αστυνομία, να απευθύνει προειδοποιήσεις στους κατοίκους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.