Οι ινδονησιακές αρχές έκλεισαν το εθνικό πάρκο στο όρος Μπρόμο της ανατολικής Ιάβας, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα έχει πλέον εξαπλωθεί στην περιοχή της καλντέρας.

Η πυρκαγιά έχει κάψει μια έκταση περίπου 1.760 στρεμμάτων στο Μπρόμο, ένα ενεργό ηφαίστειο το οποίο αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Μέχρι την Πέμπτη είχαν καεί περίπου 600 στρέμματα, αλλά έκτοτε η πυρκαγιά πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σε εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο φορέας διαχείρισης του εθνικού πάρκου φαίνεται πως οι φλόγες εξαπλώθηκαν στις βουνοπλαγιές τη νύχτα που πέρασε. Την επιχείρηση πυρόσβεσης θα ενισχύσουν ελικόπτερα και drones τις επόμενες ώρες.

Το κλείσιμο του εθνικού πάρκου ήταν απαραίτητο «για την ασφάλεια των επισκεπτών, του προσωπικού και των ανθρώπων στις γύρω περιοχές», υπογραμμίζει ο φορέας διαχείρισης, συμπληρώνοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εκ νέου τις επισκέψεις τους ή να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

Φωτογραφία: Reuters