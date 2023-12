Περισσότεροι από 100 πρόσφυγες Ροχίνγκια έφθασαν το πρωί του Σαββάτου (2/12) σε νησί στα δυτικά της Ινδονησίας, αλλά οι κάτοικοι αγανακτισμένοι με τις μαζικές αφίξεις απείλησαν για να τους στείλουν πίσω στη θάλασσα.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, πάνω από 1.000 μέλη αυτής της μουσουλμανικής μειονότητας που αποτελεί στόχο διώξεων στη Μιανμάρ έχουν εγκαταλείψει τους καταυλισμούς τους στο Μπαγκλαντές για να φθάσουν διά θαλάσσης στην επαρχία Άτσεχ, στη μεγαλύτερη μετανάστευση Ροχίνγκια προς την Ινδονησία από το 2015, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNCHR).

«Όταν έφθασα, οι πρόσφυγες Ροχίνγκια ήταν ήδη στην παραλία», δήλωσε ο Ντόφα Φάντλι, επικεφαλής του χωριού Λε Μεουλεέ, στο νησί Σαμπάνγκ, στην επαρχία Άτσεχ. «Οι Ροχίνγκια, συνολικά 139, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών» έφθασαν στο νησί τη νύχτα, δήλωσε ο ίδιος.

Χιλιάδες Ροχίνγκια διακινδυνεύουν κάθε χρόνο τη ζωή τους κάνοντας μεγάλα και δύσκολα ταξίδια στη θάλασσα σε σκάφη, που είναι συχνά σε κακή κατάσταση για να καταφέρουν να φθάσουν στην Ινδονησία ή τη Μαλαισία.

«Εμείς οι κάτοικοι του Λε Μεουλεέ, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην άφιξη των προσφύγων Ροχίνγκια», δήλωσε ο Φάντλι. «Εάν δεν ληφθεί κάποιο μέτρο έως σήμερα το απόγευμα, τότε θα οδηγήσουμε και πάλι τους πρόσφυγες στο σκάφος τους».

Ο Φαϊζάλ Ραχμάν, που συνεργάζεται με την UNHCR, επιβεβαίωσε την άφιξη 100 και πλέον νέων προσφύγων, δηλώνοντας ότι η Ύπατη Αρμοστεία θα «διαχειριστεί την κατάσταση με τις τοπικές αρχές».

Boat number eight has been landed in Indonesia Aceh at this morning but it is not yet known how many Rohingya asylum seekers were on the boat.

But still another two boats floating in the sea, boats/06/07. pic.twitter.com/nvIzkx4092

— Rohingya journalist (@Minshshshjsns) December 2, 2023