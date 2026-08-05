Στη σύλληψη ενός 39χρονου Μαλαισιανού πιλότου προχώρησαν οι τελωνειακές αρχές της Ινδονησίας στη Τζακάρτα, κατηγορώντας τον για απόπειρα εισαγωγής 70.000 χαπιών ecstasy.

Ο συλληφθείς, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις αρχές με τα αρχικά MS, είχε μόλις πιλοτάρει αεροσκάφος της εταιρείας Malaysia Airlines εκτελώντας τη διαδρομή από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, προς τη Τζακάρτα.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ινδονησιακές αρχές, ο πιλότος φαίνεται να παραλαμβάνει μια αποσκευή και να διασχίζει τον τερματικό σταθμό, λίγο πριν οι τελωνειακοί υπάλληλοι προχωρήσουν στην επιθεώρηση των τροχήλατων βαλιτσών του.

Θετικός σε κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη – Διεθνής συνεργασία των Αρχών

Πέραν των ευρημάτων στις αποσκευές του, οι αξιωματούχοι του τελωνείου ανακοίνωσαν ότι ο 39χρονος πιλότος υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις (τεστ ούρων), οι οποίες βγήκαν θετικές στις ουσίες της κοκαΐνης και της μεθαμφεταμίνης.

Για το σοβαρό αυτό περιστατικό, οι ινδονησιακές και οι μαλαισιανές αρχές βρίσκονται ήδη σε άμεση και συνεχή επαφή, προκειμένου να συντονίσουν τις περαιτέρω έρευνες και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Αντιμέτωπος ακόμη και με τη θανατική ποινή

Η θέση του 39χρονου κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η νομοθεσία της Ινδονησίας για τα ναρκωτικά κατατάσσεται στις αυστηρότερες παγκοσμίως. Στη χώρα, η διακίνηση και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών σε μεγάλη κλίμακα θεωρείται κακούργημα υψίστης σοβαρότητας, το οποίο επισύρει μέχρι και τη θανατική ποινή.