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Ναυτική τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά σε επιβατηγό φέρι μποτ, παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και προκαλώντας συναγερμό στις διασωστικές αρχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, εκτός από τους πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς, τουλάχιστον 41 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τα συνεργεία διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα νερά της περιοχής.

Γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Στο σημείο της ναυτικής τραγωδίας έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της ακτοφυλακής, σκάφη διάσωσης, καθώς και παραπλέοντα πλοία, τα οποία επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση τυχόν επιζώντων.

Οι Αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν την επίσημη λίστα επιβατών του φέρι μποτ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επέβαιναν σε αυτό τη στιγμή που ξεσπούσε η πυρκαγιά.

Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ έχει ήδη διαταχθεί έρευνα από τις αρμόδιες ινδονησιακές αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

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