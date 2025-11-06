Ξεναγός στην Ινδονησία ξέφυγε από πύθωνα 6 μέτρων, ο οποίος είχε τυλιχτεί στον λαιμό του και τον τραβούσε μέσα στο νερό. Ο Χέρου, είναι ένας έμπειρος κυνηγός φιδιών και συμμετείχε σε αποστολή με τουρίστες, στον ποταμό ενός απομονωμένου τμήματος του νησιού Βόρνεο.

Τότε ήταν που εντόπισε το ερπετό και θεώρησε πως ήταν εφικτό να το ακινητοποιήσει. Το φίδι αντέδρασε αστραπιαία και τον αιφνιδίασε. Το βίντεο, το οποίο κατέγραψαν μέλη της ομάδας έγινε viral. Ο πύθωνας φαίνεται να τραβά τον Χέρου από το σκάφος μέσα στο νερό. Για λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίζεται κάτω από την επιφάνεια.

Σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, ο πύθωνας τύλιξε το σώμα του γύρω από τον κορμό και τον λαιμό του ξεναγού, προσπαθώντας να τον πνίξει με τη γνωστή τεχνική της συστολής. Στην αρχή φαίνεται πως οι συνταξιδιώτες του δεν είχαν καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης. Άργησαν να τον βοηθήσουν να ξεμπλέξει.

Δείτε το βίντεο:

Χρειάστηκαν δύο άνδρες, ο ένας κρατούσε το κεφάλι και ο άλλος την ουρά του πύθωνα, για να απελευθερώσουν τελικά τον Χέρου.

Μέλος της αποστολής, ονόματι Μοχάμεντ Αλίσα, δήλωσε: «Ήταν ο μεγαλύτερος και δυνατότερος πύθωνας που έχουμε συναντήσει ποτέ. Τον απελευθερώσαμε μετά. Η αρχή μας είναι να μη βλάπτουμε τα ζώα, η φωτογράφιση έγινε αποκλειστικά για επιστημονικούς λόγους».

Ο Χέρου στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς δεν υπέστη τραυματισμούς και βγήκε σώος από τη δοκιμασία, αν και εμφανώς σοκαρισμένος.

Πηγή: Daily Mail