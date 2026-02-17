Μια τεράστια καταβόθρα στην κεντρική επαρχία Ατσέχ της Ινδονησίας, έχει επεκταθεί δραματικά μέσα στο 2026, φτάνοντας πλέον τα 30 στρέμματα, σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία Ενέργειας και Ορυκτών. Το γεωλογικό φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς απειλεί άμεσα αγροτικές εκτάσεις και τοπικές κοινότητες.

Η καθίζηση του εδάφους συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, εξαιτίας διαδοχικών κατολισθήσεων και μακροχρόνιας μετατόπισης του υπεδάφους. Η καταβόθρα βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την κοινότητα Πόντοκ Μπάλικ, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε επιφυλακή.

Πρόσφατα πλάνα από drones, κατέγραψαν εκτεταμένα ρήγματα να διασχίζουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή Κετολ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Αγρότης της περιοχής, ανέφερε ότι το χείλος της καταβόθρας μετακινήθηκε αρκετά μέτρα μέσα σε μόλις μία ημέρα, παρά τα προστατευτικά μέτρα που έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή πρόσβασης στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύμφωνα με γεωλογικές εκτιμήσεις, τα υποκείμενα στρώματα ηφαιστειακής τύρφης και άμμου απορροφούν μεγάλες ποσότητες υπόγειων υδάτων, καθιστώντας τα πρανή ιδιαίτερα ευάλωτα. Οι εκτεθειμένες βραχώδεις πλαγιές, αποκαλύπτουν ήδη την αστάθεια του εδάφους. Ο επικεφαλής της περιοχής, Haili Yoga, δήλωσε ότι η επιτάχυνση της επέκτασης παρατηρήθηκε μετά τις έντονες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα τέλη του 2025. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν δεν ελεγχθεί η ροή των υδάτων, το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχιστεί και να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.