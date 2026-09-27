Ανεβαίνει ο δραματικός απολογισμός από το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις τοπικές Αρχές το Σάββατο (26/9), οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν πλέον φτάσει τους 64, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό δεκάδων επιβατών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γιούντι Μπραμάντιο, αξιωματούχος της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής: «Από τους 243 ανθρώπους πάνω στο σκάφος, 172 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, 108 επιβίωσαν, 64 απεβίωσαν και 71 αναζητούνται ακόμη».

Το μοιραίο φέρι, με την ονομασία «Virgo Transport 8», εκτελούσε δρομολόγιο συνδέοντας τα νησιά Ιάβα και Βόρνεο. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, το σκάφος βυθίστηκε υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσε έντονη θαλασσοταραχή με τα κύματα να αγγίζουν τα 2,5 μέτρα σε ύψος.

Δυστυχώς, οι ναυτικές τραγωδίες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο στην Ινδονησία. Το αχανές αρχιπέλαγος των 17.000 και πλέον νησιών εξαρτάται ζωτικά από τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο, ο συνδυασμός των συχνά απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών, με την ελλιπή τήρηση ή και την πλήρη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, οδηγεί επανειλημμένα σε πολύνεκρα δυστυχήματα.