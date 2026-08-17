Βαρύς είναι ο φόρος του αίματος στην Ινδονησία, καθώς στους 68 έχουν φτάσει πλέον οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος χτύπησε το νησί Φλόρες, το περασμένο Σάββατο (15/8).

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δραματική, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να αγγίζει τους 13.000. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους είτε επειδή οι κατοικίες τους ισοπεδώθηκαν ή κρίθηκαν ακατάλληλες, είτε υπό τον τρόμο των χιλιάδων μετασεισμών που συνεχίζουν να δοκιμάζουν τα νεύρα και τις αντοχές τους.

Κραυγή αγωνίας από τους σεισμοπαθείς

Παρότι η Κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει εξαγγείλει την άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι οριακή. Οι πληγέντες απευθύνουν δραματική έκκληση, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα.

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για επιπλέον αγνοούμενους, οι έρευνες συνεχίζονται. Οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες, έχοντας πλήξει δεκάδες σχολεία, Κέντρα Υγείας και δημόσια διοικητικά κτήρια. Από την πλευρά τους, ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας προκειμένου να αποστείλουν κλιμάκια και προμήθειες στις σεισμόπληκτες ζώνες.

Γεωλογικό υπόβαθρο και μνήμες από το παρελθόν

Το χτύπημα του Εγκέλαδου δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία για τους σεισμολόγους. Η συγκεκριμένη περιοχή διακρίνεται για την υψηλή σεισμική της επικινδυνότητα, καθώς εντοπίζεται στο «ανάστροφο ρήγμα ώθησης του οπίσθιου τόξου του Φλόρες». Πρόκειται για ένα ευρύ σύστημα ρηγμάτων στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους, το οποίο έχει σχηματιστεί από την τεράστια πίεση που ασκούν οι τεκτονικές πλάκες που συγκλίνουν στο σημείο.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το Φλόρες βιώνει μια τέτοια καταστροφή. Το 1992, η ίδια περιοχή είχε συγκλονιστεί από σεισμό 7,5 βαθμών, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του τεράστιες καταστροφές.

Ευρύτερα, ολόκληρο το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται πάνω στον διαβόητο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια ζώνη γνωστή παγκοσμίως για την ακραία σεισμική και ηφαιστειακή της δραστηριότητα.

Οι μνήμες, μάλιστα, επιστρέφουν αναπόφευκτα στο 2004, όταν ένας σεισμός-τέρας μεγέθους 9,1 βαθμών στα ανοιχτά της Σουμάτρας πυροδότησε ένα φονικό τσουνάμι. Εκείνη η τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε 170.000 ανθρώπους μόνο στην Ινδονησία, και σε περίπου 50.000 ακόμη στα γειτονικά κράτη, γράφοντας στην Ιστορία μία από τις πιο πολύνεκρες φυσικές καταστροφές που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.