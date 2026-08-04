Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου της Τζακάρτα, καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης ενός Μαλαισιανού πιλότου.
Ο αεροπόρος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιχείρησε να περάσει λαθραία μέσα στην βαλίτσα του 70.000 χάπια έκσταση, συνολικού βάρους 26 κιλών, έναντι αμοιβής 9.000 λιρών.
Βίντεο από τη σύλληψη στο αεροδρόμιο
Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (03/08), καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί του αεροδρομίου ακινητοποιούν τον ύποπτο και προχωρούν σε ενδελεχή έλεγχο των αποσκευών του.
Από τη βαλίτσα, οι αστυνομικοί αφαίρεσαν διαδοχικά αρκετές πλαστικές σακούλες γεμάτες με 70.000 χάπια έκσταση (Ecstasy).
Το συνολικό βάρος του παράνομου φορτίου έφτανε τα 26 κιλά.
Βίντεο από τη σύλληψη του Πιλότου:
Μεθυσμένος και με αμοιβή 9.000 λίρες
Σύμφωνα με το BBC, ο συλληφθείς είναι Μαλαισιανός πιλότος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της σύλληψής του βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Εξεταζόμενος από τις ινδονησιακές Αρχές, ο πιλότος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από κύκλωμα διακίνησης, λαμβάνοντας ως αμοιβή το ποσό των 9.000 λιρών (περίπου 10.500 ευρώ) για να μεταφέρει τη βαλίτσα με τα ναρκωτικά.