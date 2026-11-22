Τουλάχιστον 39 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανική μονάδα που παράγει είδη ζαχαροπλαστικής δυτικά από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.

Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore.

Sementara 43 karyawan masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus berupaya menemukan para korban. Saat kejadian, sejumlah pekerja masih berada di dalam area pabrik. Sebagian pekerja berlarian menyelamatkan diri ketika api mulai membesar.

BPBD Kabupaten Serang mencatat total karyawan dari gedung yang terbakar sebanyak dua regu atau 59 orang. 16 karyawan dinyatakan selamat, dengan rincian 3 orang sudah menjalani perawatan dan 13 orang lainnya telah pulang ke rumah masing-masing.

Kebakaran melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/11).

«Ως αυτό το στάδιο, συνεχίζουν να αναζητούνται 39 άνθρωποι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ρίζκι Ντβιαντό, προσθέτοντας πως άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε μονάδα της εταιρείας παραγωγής γλυκισμάτων PT Fonua Agung Mulia, περίπου 50 χιλιόμετρα από την Τζακάρτα, σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

Η ίδια πηγή ανέφερε μέσω Instagram ότι για τα αίτια της φωτιάς έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ντβιαντό σημείωσε ότι η φωτιά συνεχίζει να είναι ενεργή σε κάποιους χώρους της βιομηχανικής μονάδας, κάτι που περιπλέκει την επιχείρηση διάσωσης.

Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, Empat Orang Luka Bakar dan 42 Karyawan Belum Dapat Terhubung ‼

Kebakaran hebat melanda gedung produksi pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia, yang dikenal dengan merek Unican, di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (21/11/2026) sore.

Kebakaran berlangsung selama berjam-jam. Bahkan, hingga tengah malam, petugas gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman dan penanganan di lokasi kejadian.

Hingga Minggu (22/11/2026) pagi, api utama berhasil dipadamkan. Petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.

Polda Banten menyebutkan, empat orang mengalami luka bakar ringan dan telah mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, terdapat laporan mengenai 42 pekerja yang belum dapat dihubungi pascakebakaran. Petugas masih melakukan pendataan dan memastikan keberadaan para pekerja tersebut, termasuk apakah mereka telah berhasil keluar dari area pabrik.

Basarnas juga mengerahkan tim penyelamat untuk menyisir bagian dalam gedung setelah bangunan dinyatakan aman untuk dimasuki.

Di tengah proses penanganan, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya korban meninggal dunia (MD) dan pekerja yang diduga masih terjebak di dalam bangunan. Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak berwenang.

Kondisi ini membuat keluarga para pekerja diliputi kecemasan dan masih menantikan kabar mengenai keberadaan anggota keluarga mereka.

Hingga Minggu pagi, proses pencarian dan pendataan korban masih berlangsung.

🎥Berbagai Sumber

#elshintaviral

— Radio Elshinta (@RadioElshinta) November 22, 2026