Τουλάχιστον 61 άτομα αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φέρι μποτ κοντά στο δημοφιλές νησί Μπαλί της Ινδονησίας, αργά το βράδυ της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε η τοπική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press μετέδωσε πως τουλάχιστον δύο επιβαίνοντες είναι νεκροί, επικαλούμενο την εθνική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Σουραμπάγια την Πέμπτη, στον κατάλογο επιβατών του πλοίου βρίσκονταν 53 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Το πλοίο βυθίστηκε περίπου στις 23:20 τοπική ώρα.

