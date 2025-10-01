Τουλάχιστον 91 μαθητές παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τόνους τσιμέντου σχεδόν δύο ημέρες μετά την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου στην επαρχία Ανατολικής Ιάβας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν εκατοντάδες έφηβοι —κυρίως αγόρια ηλικίας 12 έως 18 ετών— βρίσκονταν σε προσευχή στο ισλαμικό σχολείο Al Khoziny, ένα κτήριο ηλικίας άνω των 100 ετών που εκείνη την ώρα υπέστη κατάρρευση λόγω παράνομων εργασιών επέκτασης.

Περισσότεροι από 300 διασώστες συνεχίζουν νυχθημερόν τις έρευνες στα ερείπια του διώροφου προσευχητηρίου, το οποίο κατέρρευσε καθώς προστίθεντο αυθαίρετα άλλοι δύο όροφοι από σκυρόδεμα. Σύμφωνα με τις Αρχές, η παλιά θεμελίωση του κτηρίου δεν άντεξε το πρόσθετο βάρος.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας αναθεώρησε τον αριθμό των παγιδευμένων ατόμων από 38 σε τουλάχιστον 91, μετά από διασταύρωση με τα παρουσιολόγια και πληροφορίες από συγγενείς.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί μαθητές, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί, πολλοί με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Πηγή: Associated Press