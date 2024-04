Τραγικό τέλος είχε για μια τουρίστρια η απόπειρά της να βγάλει μια εντυπωσιακή φωτογραφία κοντά σε ηφαίστειο. Το θύμα είναι η 31χρονη Huang Lihong, που μαζί με τον σύζυγό της, Zhang Yong, είχαν πάει να επισκεφτούν τον κρατήρα Ijen, στο Banyuwangi της Ινδονησίας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να είχαν ανέβει στην πλαγιά με έναν τοπικό οδηγό, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ανατολή του Ηλίου από το χείλος του ηφαιστείου.

Καθώς η Lihong πόζαρε για φωτογραφίες, η φούστα της φέρεται να πιάστηκε και εκείνη παραπάτησε. Η 31χρονη έπεσε στο κενό, μπροστά στον τρομοκρατημένο σύζυγό της.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε μετά την πτώση της, δείχνει το θύμα να ποζάρει κοντά σε αυτό που φαίνεται να είναι το χείλος του ηφαιστείου, με το ένα πόδι σηκωμένο και σύννεφα ατμού και αερίου θείου να υψώνονται πίσω της.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έπεσε από τα 250 πόδια στο στόμιο του ηφαιστείου και οι διασώστες χρειάστηκαν περισσότερες από δύο ώρες για να ανασύρουν το σώμα της. Ο επικεφαλής του Τμήματος Διατήρησης για την περιοχή Banyuwangi, δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν ένα ατύχημα και ότι οι τουρίστες πρέπει να παραμένουν ασφαλείς ενώ σκαρφαλώνουν στο όρος Ijen.

Το όρος Ijen είναι μέρος μιας ομάδας ηφαιστείων στα σύνορα μεταξύ Banyuwangi και Bondowoso, στην Ανατολική Ιάβα. Είναι γνωστά για την μπλε φωτιά τους, η οποία είναι μια επίδραση που δημιουργείται από το θειικό αέριο που εκπέμπεται από τον κρατήρα και αναφλέγεται και καίγεται.

