Από τα σαγόνια του καρχαρία γλίτωσε ένας influencer όταν κατά την προσπάθειά του να συλλέξει υλικό για να το μοιραστεί με τους ακολούθους του βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν καρχαρία με αποτέλεσμα να κινδυνέψει να χάσει το πόδι του.

Πιο συγκεκριμένα, Νεοζηλανδός influencer, ο Χένρι Γκιμπς, βούτηξε με αναπνευστήρα στα νησιά Φίτζι, προκειμένου να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους περιεχόμενο με θέμα το ψάρεμα.

Στην δραματική βουτιά όμως βίωσε μία τρομαχτική εμπειρία όταν εμφανίστηκε μπροστά του ένας καρχαρίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουλίου.

Ο influencer κατέγραψε με την κάμερά του τη στιγμή που ένας γκρίζος καρχαρίας υφάλων του επιτίθεται, ενώ εκείνος ψαρεύει με ψαροτούφεκο σε μία από τις πρώτες του καταδύσεις στα νησιά.

Στο σημείο άμεσα βρέθηκαν δύτες για να τον βγάλουν από το νερό και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και μεταμόσχευση δέρματος στο δεξί πόδι του, το οποίο ωστόσο παραμένει λειτουργικό και δεν υπέστη μόνιμη βλάβη.

Παρά την άγρια επίθεση, δεν τρέφει «καμία κακία» καθώς το αρπακτικό «βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον, κυνηγώντας τη τροφή του», αν και αδυνατεί να καταλάβει τι τρόμαξε τόσο πολύ το ζώο ώστε να του επιτεθεί.

«Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό σημάδι για να διακόψω την κατάδυση. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους θα αποτελούσε μεγάλη απειλή, και αυτό ήταν λάθος.»

Ο Χένρι μοιράστηκε επίσης συμβουλές που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν βρεθεί στην θέση του, δηλαδή αντικρίσει στο νερό κάποιον καρχαρία. «Αν η συμπεριφορά ενός καρχαρία αρχίσει να αλλάζει, τερματίστε την κατάδυση και απομακρυνθείτε. Στους τροπικούς, προτιμήστε απλές μαύρες στολές κατάδυσης. Έχω ακούσει από τότε για αρκετά περιστατικά με γκρίζους καρχαρίες των υφάλων που αφορούσαν δύτες που φορούσαν στολές κατάδυσης με καμουφλάζ. Αν ένας καρχαρίας γίνει νευρικός, απρόβλεπτος ή όλο και πιο επιθετικός, μην το αγνοήσετε. Μην κρίνετε τον κίνδυνο από το μέγεθος του καρχαρία.».