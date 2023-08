Χάος προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη ύστερα από κάλεσμα νεαρού influencer σε ακολούθους του με την υπόσχεση πως θα χάριζε υπολογιστές και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Έξι άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ συνελήφθησαν 65 άτομα, μεταξύ αυτών 30 ανήλικοι αλλά και αστυνομικοί.

O influencer Kai Cenat, φέρεται να βρίσκεται υπό κράτηση και θα κατηγορηθεί για υποκίνηση ταραχών και παράνομη συγκέντρωση αφού 2.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την Union Square στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Παρασκευής.

More video of the riot in New York #kaicenat #iam205 pic.twitter.com/pUqiy16zlu — I AM 205 ENTERTAINMENT (@BAMAKING2055) August 5, 2023

Ο αρχηγός της αστυνομίας κάλεσε τους γονείς να παρέμβουν καθώς «εκατοντάδες νέοι επιτέθηκαν σε ένστολους αρνούμενοι να συμμορφωθούν με την εντολή απομάκρυνσης».

Ένας 17χρονος εισήχθη στο νοσοκομείο με τραύμα που προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι είχε δεχτεί σφαίρα.

Η αστυνομία εμφανίστηκε με εξοπλισμό ταραχών για να διαλύσει το πλήθος, το οποίο λεηλάτησε εργοστάσιο κλέβοντας φτυάρια και τσεκούρια και επιτέθηκε σε αστυνομικό όχημα όπου κρατούνταν προσαχθέντες.

Πυροτεχνήματα προκάλεσαν πανικό, αλλά η αστυνομία αρνείται ότι έκανε χρήση οβίδων κρότου λάμψης.

«Δεν είμαστε κατά των νέων, δεν είμαστε ενάντια στη συγκέντρωση νέων αλλά ενάντια στο χάος», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο influencer εμφανίζεται να πολιορκείται ανάμεσα στο πλήθος, ενώ επέβαινε σε μαύρο βαν που προχωρούσε αργά.

Ο Cenat δημοσίευσε στο Instagram, έκκληση να μείνουν όλοι ασφαλείς και επίσης έγραψε ότι στέλνει άπειρη αγάπη στο πλήθος το οποίο χαρακτήρισε καταπληκτικό.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς ευχαρίστησε την αστυνομία «για τη γρήγορη προσπάθεια» να αποκατασταθεί η τάξη.

Ποιος είναι ο Influencer, Kai Cenat

Ο Kai Cenat, είναι streamer και YouTuber του Twitch και φέρεται να φτιάχνει διαδικτυακό περιεχόμενο από το 2018, όταν πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο.

Τον Φεβρουάριο του 2023 εξασφάλισε μέσω του Twitch τις περισσότερες συνδρομές όλων των εποχών, με περισσότερους από 100.000 θαυμαστές.

Έχει κερδίσει βραβεία για το περιεχόμενό του, το οποίο περιλαμβάνει βίντεο με προκλήσεις, διαδικτυακές φάρσες και πολλά άλλα. Χιλιάδες είναι οι ακόλουθοί του στο κανάλι του στο Twitch, το οποίο ξεκίνησε το 2021.

Αν και το περιστατικό χάους της Παρασκευής δεν αποδείχτηκε φάρσα, έχει στο ιστορικό του δεκάδες βίντεο όπως αυτό που προσποιείται ότι έσπασε το χειριστήριο PlayStation 4 του αδελφού του. Το πρώτο βίντεο του που εξασφάλισε εκατομμύρια προβολές τον έδειχνε να χτυπά τις πόρτες των γειτόνων και να τρέχει.

Πηγή: ERTnews