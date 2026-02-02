Νέο κύμα κακοκαιρίας, με ισχυρές χιονοπτώσεις, έπληξε το σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Μάλιστα, το κρύο ήταν τόσο έντονο, που τα ινγκουάνα κυριολεκτικά έπεφταν από τα δέντρα στη Φλόριντα, παραλυμένα από το κρύο.

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και σε γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των Αρχών για περιορισμό των μετακινήσεών τους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αν και τα χειρότερα πέρασαν, το κύμα πολικού ψύχους θα συνεχιστεί και σήμερα (02/2), σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έπληξε ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν θερμοκρασίες υπό το μηδέν.Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί το μήνα Φεβρουάριο, τον τελευταίο αιώνα και πλέον.

Ινγκουάνα έπεφταν από τα δέντρα

Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ινγκουάνα από δέντρα.Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας, για την άγρια πανίδα.

Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε εργαζόμενος στο αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας, που επέτρεψε την Παρασκευή (30/1) σε κατοίκους, να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά, αφότου ζεσταθούν.

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις φυτοφάγες σαύρες, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο.

Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα, μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, και άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες (01/2) να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες του Μισισιπή, του Τενεσί και της Λουιζιάνα.

1.000 τροχαία λόγω χιονοπτώσεων με δύο νεκρούς

Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό. Οι χιονοπτώσεις, οι σφοδρότερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (31/1) από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, αποτυπώνουν ένα τρένο, που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, «διαλύοντάς» το κυριολεκτικά. Πάντως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες (01/2) σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες. Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει τη διεξαγωγή στο ακρωτήριο Canaveral, στη Φλόριντα, σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα, να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.