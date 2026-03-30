Στην αναχαίτιση 11 πυραύλων και 27 μη επανδρωμένων αεροσκαφών προχώρησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσα σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Όπως επισημαίνεται, από την έναρξη της σύγκρουσης οι δυνάμεις των ΗΑΕ έχουν αντιμετωπίσει συνολικά 1.941 drones και 440 πυραύλους, καταδεικνύοντας την ένταση των επιθέσεων που δέχεται η χώρα.

Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 178 άτομα, ενώ ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε οκτώ.

Την ίδια ώρα, η Δύναμη Άμυνας του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους και επτά drones το τελευταίο 24ωρο, με το συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τους 182 πυραύλους και τα 398 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την αρχή των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν έχει θέσει στο στόχαστρο γειτονικά κράτη όπου υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία, ως αντίδραση σε πλήγματα που αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.