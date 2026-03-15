Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιφυλάσσονται «του δικαιώματος να αμυνθούν» εναντίον των ιρανικών πληγμάτων αλλά συνεχίζουν να επιλέγουν «την αυτοσυγκράτηση», τόνισε χθες Σάββατο το βράδυ μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας.

«Τα Εμιράτα έχουν το δικαίωμα να αμυνθούν νομίμως εναντίον αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης που τους επιβλήθηκε, αλλά συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στη λογική, να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και να αναζητούν λύση για το Ιράν και την περιοχή», ανέφερε στα αραβικά ο κ. Γκάργκας.

Τα ΗΑΕ «κατέβαλαν ειλικρινείς προσπάθειες ως την ύστατη στιγμή να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για να αποφευχθεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.