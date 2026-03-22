Στόχος επίθεσης με βλήμα άγνωστου τύπου έγινε φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Η UKMTO έχει λάβει αναφορά για περιστατικό 15 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο κυβερνήτης ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου ανέφερε έκρηξη από βλήμα άγνωστου τύπου σε κοντινή απόσταση» από το σκάφος, αναφέρει η βρετανική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας πως – σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει – όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.