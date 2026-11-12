Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στη Λεωφόρο Sheikh Khalifa Bin Zayed της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν, όταν ένα φορτηγό βγήκε εκτός πορείας, παρασύροντας δεκάδες οχήματα, και προκαλώντας μια τεράστια πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Γενική Διοίκηση της Αστυνομίας της Φουτζάιρα, το δυστύχημα συνέβη κοντά στην είσοδο της πόλης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του βαρέος οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια το φορτηγό ανατράπηκε και έπεσε πάνω σε μια σειρά από αυτοκίνητα που ήταν σχεδόν ακινητοποιημένα λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε την ανάφλεξη του φορτηγού, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα στα διπλανά οχήματα, εγκλωβίζοντας τους επιβαίνοντες.

Το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας σήμανε άμεσα συναγερμό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, πλήρωμα ασθενοφόρων, ομάδες διάσωσης και άνδρες της Πολιτικής Προστασίας. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και φρόντισαν για την άμεση μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Παράλληλα, ειδικά κλιμάκια απέκλεισαν την περιοχή, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών. Η ηγεσία της Αστυνομίας εξήρε τις τιτάνιες προσπάθειες των ομάδων έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση των θυμάτων

Από τους 30 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, οι 15 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι 15 συνεχίζουν να νοσηλεύονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πολίτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Ινδία, τη Βραζιλία, το Πακιστάν, την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Όσον αφορά τους 14 νεκρούς, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολίτες των ΗΑΕ, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης για αρκετά από τα θύματα συνεχίζεται μέσω εξετάσεων DNA, εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστησαν.

Εκκλήσεις από την Αστυνομία

Η Αστυνομία της Φουτζάιρα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ευχόμενη παράλληλα ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Με αφορμή το τραγικό συμβάν, οι Αρχές απηύθυναν αυστηρή σύσταση στους οδηγούς να τηρούν ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σέβονται τα όρια ταχύτητας και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας, ειδικά όταν προσεγγίζουν σημεία με μποτιλιάρισμα. Τονίστηκε, μάλιστα, ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο είναι συλλογική ευθύνη.

Τέλος, ενόσω οι νομικές και τεχνικές έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην αναπαράγουν φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να εμπιστεύονται αποκλειστικά τις επίσημες πηγές.